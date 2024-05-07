Россия перестала использовать Крымский мост для доставки военной техники на передовую и вместо этого пользуется сухопутными маршрутами в оккупированных частях Восточной Украины. Об этом 6 мая сообщила украинская расследовательская группа «Мольфар».

Анализ спутниковых снимков, проведенный компанией «Мольфар» и предоставленный британской газете The Independent, показывает, что за последние три месяца мост пересек лишь один военный грузовой поезд — он перевозил около 55 вагонов с топливом.

25 марта Василий Малюк, глава Службы безопасности Украины (СБУ), заявил, что Россия больше не использует Крымский мост для поставок оружия на фронт после того, как украинские удары повредили переправу. До того как мост подвергся атаке, «в сутки по нему проходило от 42 до 46 поездов с оружием и боеприпасами», — сказал тогда Малюк.

«Сегодня их четыре или пять в день», из которых четыре — пассажирские, а один — для товаров народного потребления, добавил он.

В последние месяцы Украина активизировала свои атаки на аннексированный Крым, нанося удары по российским военным объектам в Черном море и вокруг него. 30 апреля российские власти заявили, что за ночь ПВО перехватили украинские ракеты над городами Джанкой и Симферополь. 2 мая, российские войска, по сообщениям Минобороны РФ, сбили украинский беспилотник над оккупированным Крымом.

Мост, также называемый Керченским, соединяет материковую часть России с аннексированным РФ полуостровом Крым. Он долгое время был важнейшим маршрутом снабжения российских военных в Украине. Строительство 19-километрового моста началось после аннексии и оккупации Крыма в 2014 году и было завершено в 2018 году. Он был сильно поврежден в результате украинских ударов в октябре 2022 и июле 2023 года.