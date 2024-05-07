В Москве во вторник состоялась инаугурация Владимира Путина — он в 5-й раз вступил в должность президента РФ.

На церемонии присутствовали высшие должностные лица РФ, главы регионов, ряд крупных бизнесменов, известных близостью к Путину, и некоторые популярные деятели российского шоу-бизнеса.

После принесения присяги на российской Конституции, было объявлено о вступлении Путина на высший государственный пост РФ. За этим последовала речь новоиспеченного президента России.

«Вы, граждане России, подтвердили правильность курса России», — заявил Путин, поблагодарив за «оказанное доверие» как граждан, так и участников «СВО» (Специальная военная операция — официальная формулировка, которая используется в России для обозначения войны с Украиной — прим. ред.).

Владимир Путин, вступивший в 5-й срок своего правления, который юридически должен продлиться до 2030 года, назвал свое президентство «священным долгом».

Российский президент упомянул и взаимоотношения его государства со странами Запада.

«Россия не отказывается от диалога с западными государствами, если они будут искать пути сотрудничества и не препятствовать развитию России. <…>Мы не отказываемся от диалога с западными странами. Выбор за ними. <…> Разговор, в том числе по безопасности и стратегической стабильности, возможен только на равных», — сказал он.

Завершил Путин свою инаугурационную речь словами о видении центральных приоритетов для страны. Среди ключевых он выделил «народосбережение» и «сохранение вековых ценностей и традиций». Он также предупредил об опасности «смут» для государства.

«Надо помнить о трагической цене внутренних смут и потрясений, поэтому политическая система РФ должна быть устойчивой», — заявил он.

Путин также намекнул на взращиваение новой правящей элиты страны из числа тех, кто делает активный вклад в ведение «СВО».

«Мы должны вырастить и воспитать поколения, которые будут укреплять могущество России <…> Сделаем все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении», — подытожил он.

По окончании церемонии премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства. По закону правительство уходит в отставку после вступления в должность нового президента. Старый состав кабмина будет исполнять обязанности до формирования нового состава. Сложило полномочия и руководство администрации президента.