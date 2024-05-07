Лидер Китая Си Цзиньпин во время визита в Париж 6 мая попросил президента Франции Эммануэля Макрона помочь избежать «новой холодной войны». Его заявление прозвучало на фоне растущего давления со стороны США и ЕС и похолодания в отношениях КНР и Запада. Брюссель все больше поддерживает Вашингтон в его антикитайской риторике.

Председатель Си заявил президенту Макрону, что Париж и Пекин должны придерживаться прагматичного подхода и совместно выступать против разделения и нарушения цепочек поставок. Поездка Си во Францию стала первой за пять лет. Основным мотивом визита стала попытка председателя КНР убедить европейцев, что Китай предлагает экономические возможности, несмотря на предупреждения официальных лиц в Вашингтоне о рисках.

Разногласия Пекина и ЕС возникли давно, однако резко углубились на фоне торговых споров вокруг электрокаров, микрочипов, возможного запрета TikTok, а также из-за политических вопросов, в частности, из-за нежелания КНР присоединяться к санкциям против России. С 2022 года Китай не только не ограничил торговлю с РФ, но напротив нарастил ее на 26% в 2023 году.

Недоверие к Пекину в Брюсселе растет, о чем свидетельствует недавняя волна арестов предполагаемых китайских шпионов и ряд торговых расследований. Франция пытается использовать дипломатию и убедить председателя Си повлиять на Москву, чтобы президент РФ Владимир Путин прекратил войну в Украине. «Мы находимся на историческом поворотном этапе, когда угрозы достигли беспрецедентного уровня, а риски глобальной фрагментации значительны», — сказал Макрон, призывая Пекин присоединиться к миротворческим усилиям по Украине.

Председатель Си отметил, что российско-украинский конфликт может быть разрешен только путем переговоров с участием обеих сторон. «Мы против того, чтобы этот кризис использовался для того, чтобы возложить ответственность на третью страну, запятнать ее имидж и спровоцировать новую холодную войну», — подчеркнул лидер КНР.

Пока же холодная война, особенно в сфере торговли, угрожает самим отношениям ЕС и Китая. На фоне расследования вокруг китайских электромобилей Пекин начал антидемпинговое расследование в отношении ликерной продукции из Франции. Это может непропорционально сильно ударить по французским производителям коньяка.