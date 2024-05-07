Студенты двух университетов, связанных с именем лорда Артура Бальфура, разбили на территории кампуса лагеря в знак протеста против войны Израиля с Газой. Бальфур печально известен благодаря одноименной декларации, которая проложила путь к сионистскому заселению Палестины и последующему изгнанию ее коренного арабского населения.

В Эдинбурге студенты, одетые в палестинские шарфы, заявили о своих требованиях в начале акции протеста в Старом колледже университета. На одном из видео, снятом в понедельник и опубликованном в прессе, видно, как студент с громкоговорителем обращается к товарищам по протесту.

«Мы требуем, чтобы Эдинбургский университет полностью отказался от акций компаний, связанных с Израилем и соучаствующих во всемирно признанном геноциде палестинского народа», — говорит оратор.

«До 55 млн фунтов стерлингов было инвестировано университетом в компании, связанные с Израилем и непосредственно участвующие в убийстве десятков тысяч палестинцев», — продолжает он.

Также в понедельник сотни студентов собрались у здания Королевского колледжа Кембриджского университета, установили палатки и выдвинули аналогичные требования к администрации университета.

Издание Middle East Eye обратилось за комментариями в оба университета. Университет в Эдинбурге пока не ответил, а представитель Кембриджского университета заявил, что учебное заведение «полностью привержено академической свободе и свободе слова в рамках закона, и мы признаем право на протест».

«Мы просим всех членов нашего сообщества относиться друг к другу с пониманием и сочувствием. Наш приоритет — безопасность всех сотрудников и студентов. Мы не потерпим антисемитизма, исламофобии и любых других форм расовой или религиозной ненависти, а также других противозаконных действий», — добавил представитель университета.

Лорд Бальфур в свое время был ректором Кембриджского и Эдинбургского университетов. Также он занимал пост премьер-министра Великобритании и главы МИД. Тогда, в 1917 году он опубликовал «Декларацию Бальфура», обещавшую евреям родину в Палестине. Это решение открыло путь для массовой миграции европейских евреев в Палестину в рамках британского мандата, кульминацией которой стал 1948 год, когда в результате создания еврейского этногосударства из своих домов было изгнано более 700 тыс. палестинцев.