Верховный суд Узбекистана реабилитировал еще 205 политических заключенных, осужденных в период репрессий в СССР. Общее число реабилитированных узбекистанцев за последние годы достигло 1031 человека. Об этом сообщается на официальном сайте Верховного суда республики.

Среди реабилитированных ташкентский судья Садулла Касимов и еще шесть человек, которые были приговорены к высшей мере наказания и длительным срокам заключения по обвинению в государственных преступлениях в рамках «дела касимовцев» в 1930-1931 годах.

Кроме того, генеральный прокурор Узбекистана подал кассационные жалобы по 11 уголовным делам в отношении 198 лиц, обвиненных в антисоветской деятельности в партийных организациях в период с 1930 по 1938 год.

Реабилитация произошла по статье 83 «Основания для реабилитации» Уголовно-процессуального кодекса республики. В Узбекистане ежегодно отмечается День памяти жертв репрессий, который приходится на 31 августа.

В январе 2022 года Верховный суд Узбекистана оправдал 120 антисоветских повстанцев, включая одного из предводителей басмаческого движения Ибрагимбека Чакабаева (также известного как Ибрагим Бек).

С 1919 по 1931 год Чакабаев возглавлял организованное сопротивление тысяч повстанцев по всей Центральной Азии, боровшихся против советской власти. Басмачи также совершали рейды в Афганистан. Советские власти объявили Чакабаева террористом и казнили его в июне 1931 года.

Несмотря на то, что басмачество было признано террористической организацией, в 2021 году узбекские суды начали реабилитировать сотни членов этого движения и жертв сталинского «Большого террора» 1936–1938 годов, которые были приговорены к смертной казни или погибли в лагерях. Общее число жертв в Узбекистане оценивается примерно в 100 тыс. человек.

Решение узбекского суда о реабилитации жертв сталинских репрессий раскритиковал ряд российских спикеров, назвав его «антироссийским актом», очерняющим советское время.