В среду пропалестинские активисты возвели баррикады в Амстердамском университете, используя парты и ограждения для блокировки входа со стороны канала в центре города. Протестующие заявили, что останутся там, пока учебное заведение не прекратит всякое сотрудничество с Израилем.

Администрация университета надеется разрешить ситуацию через переговоры уже в эту среду, однако студенты продолжают активные действия, собирая кирпичи на улицах и тротуарах около кампуса и организуя живые цепи для их доставки к баррикадам.

Протестующие утверждают, что израильские учреждения, с которыми сотрудничает университет, извлекают выгоду из угнетения палестинцев. В понедельник университет сообщил, что он ведет программы обмена с тремя израильскими университетами, которые были временно приостановлены по соображениям безопасности, и участвует с израильскими учеными и компаниями в восьми различных европейских исследовательских проектах.

Администрация университета подчеркнула, что это сотрудничество не было нацелено на поддержку военных действий и выразила надежду на нахождение компромисса с протестующими студентами, которые с понедельника «нанесли значительный ущерб» зданиям учебного заведения.

Ранее в столице Нидерландов Амстердаме произошли ожесточенные столкновения между полицией и участниками массовой пропалестинской акции протеста. Тысячи манифестантов вышли на улицы, выражая несогласие с военным вторжением Израиля в сектор Газа.

Стражи порядка использовали против демонстрантов дубинки и перцовый спрей, чтобы не допустить их продвижения к Памятнику Холокоста в центре города. «Свободу, свободу Палестине! Народ, объединившись, никогда не будет побежден», — скандировали протестующие.

С конца апреля в университетах западных стран набирают обороты пропалестинские выступления. Изначально волна протестов прокатилась по высшим учебным заведениям Соединенных Штатов — очагом пропалестинских демонстраций стал Колумбийский университет.

Вслед за этим аналогичные акции стали проводиться и в Европе. В их числе — манифестации студентов в Германии, Франции и Италии. Студенты требуют от вузов прекратить сотрудничество с Израилем из-за варварского ведения войны в Газе.