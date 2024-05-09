В результате атаки на Белгород и Белгородский район пострадали восемь человек, включая одного ребенка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Среди пострадавших четверо получили осколочные ранения различных частей тела и были госпитализированы. Одиннадцатилетняя девочка была доставлена в детскую клиническую больницу с осколочным ранением стопы.

Отдельно, оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке беспилотников, в результате которой произошел пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой.

Министерство обороны РФ отчиталось, что в ночь на 9 мая были сбиты 15 снарядов РСЗО Vampire, один беспилотник в Белгородской области, два — в Брянской области и три — в Курской области.

По информации Гладкова, ночной обстрел привел к повреждению 34 квартир в 19 многоквартирных домах и 37 транспортных средств. В своем сообщении губернатор также прикрепил фотографии, демонстрирующие масштабы разрушений. Мэр города Валентин Демидов уточнил, что в результате обстрела полностью сгорели девять автомобилей.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил об атаке беспилотников на нефтебазу в селе Юровка под Анапой, что привело к возгоранию нескольких резервуаров. В результате атаки на территорию базы упали несколько дронов, вызвав пожар.

По данным оперштаба, над регионом было сбито шесть беспилотников. Пострадавших в результате инцидента нет. На место происшествия оперативно прибыли специальные службы. Для тушения пожара задействованы 62 человека и 20 единиц техники.

Днем ранее российский самолет атаковал школьный стадион в Харькове, в результате чего пострадали по меньшей мере семь человек, включая четырех детей и трех взрослых. Глава ОВА области Олег Синегубов сообщил, что двое подростков были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Прокуратура уточнила, что атака привела к повреждению школы и прилегающих жилых домов. В тот же день российские войска также осуществили удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, поразив почти десяток целей. В результате атак серьезно повреждены три теплоэлектростанции, что привело к отключениям электроэнергии в нескольких регионах страны.