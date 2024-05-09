В своем послании по случаю Дня Европы 9 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил критику в адрес некоторых европейских стран и институтов. Об этом стало известно из сообщения Управления коммуникаций Администрации президента Турции.

«Политика некоторых европейских учреждений и стран в контексте кризиса в Газе привела к потрясению веры в европейские ценности», — заявил он.

Эрдоган напомнил, что 9 мая 1950 года была опубликована Декларация Шумана, положившая начало европейской интеграции. «С тех пор как в 1999 году Турция получила статус кандидата в ЕС, этот день также отмечается у нас как «День Европы», — отметил президент.

Он подчеркнул, что День Европы — это не только празднование начала политического и экономического объединения континента, но и повод вспомнить о мире и стабильности, которые являются «плодами десятилетий совместных усилий».

Вместе с тем, по словам Эрдогана, на континенте усиливаются такие угрозы, как войны, конфликты, терроризм, неконтролируемая миграция и изменение климата. «Кризисы, конфликты и войны, затрагивающие Европу, будут способствовать дальнейшему сомнению в европейских ценностях», — предупредил он.

Президент призвал ЕС проводить «инклюзивную, основанную на сотрудничестве справедливую политику» в широком европейском регионе, назвав это критически важным для будущего континента. Глава государства подтвердил готовность страны к сотрудничеству для создания «более процветающей, солидарной и открытой Европы».

Эрдоган завершил свое обращение поздравлениями ко Дню Европы, выразив надежду на укрепление взаимодействия и совместной работы на континенте.