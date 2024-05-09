По истечении установленного срока ультиматума лидер протестующих в Ереване архиепископ Баграт Галстанян сообщил о дальнейших шагах движения, которые «приведут к отставке» премьер-министра Никола Пашиняна.

Галстанян намерен добиться того, чтобы парламент выразил вотум недоверия Пашиняну. Церковнослужитель сообщил, что для реализации этой цели он намерен начать консультации со всеми фракциями парламента.

Затем он прибыл в офис пророссийского экс-президента Армении Роберта Кочаряна. После встречи с Кочаряном архиепископ Баграт вернулся и заявил, что две фракции парламента приступают к процедуре объявления вотума недоверия.

«Раз Никол Пашинян проигнорировал требование народа, то мы должны заставить его это сделать. Первым шагом станет отставка Пашиняна Национальным Собранием», — заявил Галстанян.

Правящая партия «Гражданский договор» отреагировала на ультиматумы архиепископа Баграта.

«Наш ответ Баграту. Избранный премьер-министр Республики Армения — Никол Пашинян. Да здравствует демократическая и суверенная Республика Армения», — говорится в сообщении секретаря фракции «Гражданский договор» Артура Оганесяна.

*** 18:45

Лидер протестующих в Ереване архиепископ Баграт Галстанян дал премьеру Николу Пашиняну час на уход в отставку.

На проходящем в Ереване митинге глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян выдвинул ультиматум премьер-министру Николу Пашиняну с требованием уйти в отставку в течение часа.

«Никол Пашинян — у вас есть 1 час на то, чтобы подать в отставку», — заявил Галстанян, добавив, что готов в течение этого времени встретиться с премьером и обсудить условия его ухода.

По словам архиепископа, у Пашиняна «больше нет власти в Армении». Он обвинил правительство в «полном провале» управления страной, «развале системы безопасности» и посягательстве «на основы национальной идентичности» с начала пребывания у власти.

*** 16:30

В Ереване начались протесты против возвращения Азербайджану сел в рамках делимитации границ между двумя странами

В Ереване толпы людей стекаются к площади Республики, где в 16:00 по местному времени началась запланированная акция протеста против возвращения Азербайджану сел в рамках делимитации границ между двумя странами.

Полицейский кордон оцепил здание правительства.

Люди с георгиевскими лентами, армянскими, российскими и другими флагами, многие из которых ранее приняли участие в акциях «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк», направляются к центральной площади.

4 мая представители движения «Тавуш во имя Родины» под руководством архиепископа Баграта Галстаняна, предстоятеля Тавушской епархии Армянской Апостольской Церкви, начали шествие из села Киранц в Тавуше в сторону Еревана.

«Этому пагубному курсу односторонних уступок нет конца и нет предела. Наша страна истекает кровью с севера на юг. Этот процесс нужно остановить. Мы направляемся в Ереван, требуя прекратить эту одностороннюю делимитацию, что означает ликвидацию государства», — заявил перед началом шествия глава Тавушской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку к ноябрю в рамках известных принципов. «Я согласен с идеей подписать мирное соглашение к ноябрю, а для этого в соглашении должны быть зафиксированы все согласованные принципы», — отметил Пашинян.

Премьер пояснил, что делимитация на 90% завершена в Тавушской области, и установка пограничных столбов необходима, чтобы «исключить возможность новой войны» между странами. «Мы должны создать гарантии безопасности. И эти пограничные столбы являются этой гарантией», — сказал он.

Заявления премьера происходят на фоне протестов армянской оппозиции. Несогласные обвиняют премьера в односторонних уступках Азербайджану и протестуют против решения о делимитации с передачей Баку нескольких сел, которые находились в составе Азербайджанской ССР, а в 1990-х годах были оккупированы Арменией. После начала процесса в Ереване и Тавушской области прошли акции протеста.