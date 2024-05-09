Право на свободу выражения мнения имеет важное значение для демократии, и Канада подчеркивает важность доступа каждого к точной и надежной информации. Об этом говорится в сообщении МИД Канады, опубликованным на платформе X.

В среду в рамках разговора с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил «настоятельную необходимость гуманитарного прекращения огня» и освобождения всех пленных, выразив глубокую обеспокоенность начавшимся военным наступлением Израиля в Рафахе, которое, как ожидается, вызовет «разрушительные гуманитарные последствия».

Премьер-министр Трюдо подчеркнул неизменную поддержку решения о создании двух государств: Палестины и Израиля. Канадский премьер подчеркнул право двух народов на жизнь в мире, безопасности и достоинстве.

Телеканал Al Jazeera с самого начала израильской военной кампании в секторе Газа публикует репортажи, описывающие масштаб военных преступлений в палестинском эксклаве. Многие эксклюзивные кадры, опубликованные каналом, стали доказательством того, что израильская армия целенаправленно убивает палестинских мирных жителей.

Так, катарский телеканал поделился в марте кадрами, снятыми израильским дроном в феврале, на которых четко видно, как беспилотник преследует молодых безоружных палестинских мирных жителей и убивает их ракетами, добивая вторым и третьим ударами раненных. В том же месяце Al Jazeera поделилась эксклюзивными кадрами, на которых израильские солдаты убивают двух палестинских мирных жителей с белыми флагами в руках, а затем закапывают бульдозером тела убитых.

Израиль обвиняет Al Jazeera в предвзятости и сотрудничестве с палестинским движением сопротивления ХАМАС. Телеканал остается одним из немногих международных СМИ, которые продолжают работать в Газе.