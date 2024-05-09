Организация Human Rights Watch (HRW) выпустила тревожный доклад, в котором утверждается, что серия нападений суданских парамилитарных сил в Дарфуре может представлять собой геноцид против суданского нацменьшинства — масалитов.

По данным HRW, парамилитарные Силы быстрого реагирования (СБР) и союзные милиции с апреля 2023 года проводят «систематическую кампанию» по выселению масалитов из города Эль-Генейна, включая массовые убийства, пытки, изнасилования и разрушение инфраструктуры.

За несколько дней в середине июня 2023 года были убиты тысячи масалитов. Только в Эль-Генейне погибло до 15 000 человек по данным ООН. HRW обвиняет СБР в целенаправленном нападении на видных членов общины масалитов.

По спутниковым снимкам видно, что целые масалитские кварталы Эль-Генейны были систематически снесены бульдозерами, дабы не позволить беженцам вернуться.

HRW призывает ООН расследовать наличие «намерения совершить геноцид» и ввести санкции против виновных. Также организация требует расширить эмбарго на поставки оружия в Дарфур на весь Судан.

Международный уголовный суд (МУС), расследующий этнические убийства в Дарфуре, заявил, что есть основания полагать, что в конфликте совершаются преступления против человечности, военные преступления и возможно геноцид.

США ранее обвинили СБР в этнических чистках и преступлениях против человечности. Более 500 тыс. суданцев бежали из Дарфура в Чад по данным ООН.