ПОЛИТИКА
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Трамп заманивает нефтяных гигантов
Дональд Трамп предложил игрокам нефтяной индустрии профинансировать его президентскую кампанию — в обмен политик готов вывести США из климатических соглашений
Трамп заманивает нефтяных гигантов
Reuters / Reuters
10 мая 2024 г.

Трамп готов принести экологию США и всего мира в жертву своей политической кампании. Политик предложил руководителям крупнейших нефтяных корпораций США сделку: они поддержат его президентскую кампанию на $1 млрд, а он в обмен готов отменить все климатические законы.

По данным The Washington Post (WP), в прошлом месяце Трамп принял глав нефтяных компаний в своей резиденции во Флориде. Бывший президент пообещал отменить многие экологические инициативы президента Джо Байдена в случае своего избрания. Газета Politico уточняет, что нефтяные гиганты приняли условия Трампа и разрабатывают проекты указов для подписания бывшим президентом, если он вернется в Белый дом.

Один из подготовленных указов отменит приостановку выдачи разрешений на экспорт природного газа — эту меру администрация Байдена ввела в январе текущего года, отмечая влияние отрасли на климатический кризис.

Каролин Ливитт, представитель штаба Трампа, подтвердила, что политик выступает против экологической политики Байдена. «Джо Байден контролируется экстремистами в области охраны окружающей среды, которые пытаются реализовать самую радикальную энергетическую программу в истории и заставить американцев покупать электромобили, которые они не могут себе позволить», — заявили в штабе Трампа.

Они отметили, что республиканца «поддерживают люди, разделяющие его видение американского энергетического доминирования».

Трамп неоднократно отрицал глобальное потепление, а также говорил, что не считает климатическую науку законной. Он называл климатический кризис «выдуманной проблемой», несмотря на то, что эксперты во всем мире в подавляющем большинстве согласны с тем, что планета нагревается из-за деятельности людей.

Призыв Трампа к нефтяным гигантам прозвучал на фоне финансового краха политика. В марте суд Нью-Йорка обязал Трампа выплатить залог в размере более $464 млн после проигрыша в гражданском процессе о мошенничестве в начале этого года. Его адвокаты заявили, что Трамп столкнулся с «практической невозможностью» найти деньги до установленного штатом срока. Пока Трамп выплатил лишь $175 млн по этому делу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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