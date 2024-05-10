«Мы никогда не хотели войны, не хотим и сейчас. Нам не нужна война, нам нужны наши земли. Деятельность Минской группы в течение 28 лет была направлена против азербайджанского народа. Их ложные обещания и бездействие не были случайными». Как сообщает сайт азербайджанского президента, об этом глава Азербайджана Ильхам Алиев сказал на церемонии вручения ключей от квартир первым жителям, возвратившимся в Шушу.

«Они не хотели решать вопрос. Обещали эти земли армянам. Как и в советское время армянофил Горбачев, а затем Ельцин обещали эти земли армянам, так же [обещали] Франция, и Америка», — продолжил Алиев.

«Посмотрите, кто сегодня играет главную роль против нас - Франция и Америка. Это нужно открыто сказать, в большей степени Франция. Они тоже должны знать, что без нашей воли в этом регионе ни один вопрос не будет решен», — подчеркнул азербайджанский лидер.

«Приезд какого-то посла в Шушу не должен преподноситься нам как одолжение. Приезжает - пусть приезжает, не приезжает - не надо. Как будто что-то меняется от их приезда или неприезда, ничего не меняется», — продолжил Алиев.

Президент Азербайджана, вероятно, намекнул на недавний визит посла США Марка Либби в Карабах. Не так давно азербайджанские СМИ раскритиковали дуайена дипломатического корпуса США в Баку за его первоначальное нежелание посетить Шушу в Карабахе. Это было расценено как проявление непризнания территориальной целостности Азербайджана.

В интервью радио «Свобода» Либби заявил, что не хочет «участвовать в чьем-либо шоу» и посетит Шушу, когда придет время. Однако впоследствии, на прошлой неделе, посол все же совершил поездку в Шушу и Физули.