Будапешт не будет участвовать в долгосрочном плане НАТО по поддержке Украины. Об этом на этой неделе заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он назвал план «безумной миссией».

«Венгрия останется в стороне от безумной миссии НАТО, несмотря на все давление», - заявил Сийярто на мероприятии в Лондоне, подтвердив позицию венгерского правительства.

В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать пятилетний фонд помощи Украине в размере 100 млрд долларов, чтобы привлечь страны-союзники к обеспечению Киева оружием. Президент Украины Владимир Зеленский тогда отметил, что у стран альянса «есть такие возможности».

Согласно плану, НАТО также возьмет на себя часть оперативных обязанностей возглавляемой США Контактной группы по обороне Украины, которая координирует поставки оружия Киеву примерно из 50 стран.

Будапешт последовательно выступал против санкций в отношении России и фактически тормозил усилия Запада по оказанию военной помощи Киеву, поддерживая тесные отношения с Москвой на протяжении всей войны, начавшейся в феврале 2022 года.

В последние недели Украина столкнулась с осложнением ситуации на фронте, а также с увеличением числа российских воздушных атак. Это усугубляется задержками в предоставлении западной помощи, в частности ожиданием последнего пакета помощи от США, которое продлилось несколько месяцев.