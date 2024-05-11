ТУРЦИЯ
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Турция обсуждает глобальные кризисы с ООН
Замминистра иностранных дел Бурак Акчапар провел серию встреч с руководством ООН, обсудив ситуацию на Кипре, Южном Кавказе, Балканах, в Украине, секторе Газа и Центральной Азии
Турция обсуждает глобальные кризисы с ООН
Бурак Акчапар и Мирослав Енча / Фото: МИД Турции / Others
11 мая 2024 г.

Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар провел ряд встреч с высокопоставленными представителями ООН, в ходе которых обсуждался широкий круг региональных кризисов и глобальных вызовов.

Во встрече с заместителем генсека ООН по политвопросам и вопросам миростроительства Розмари Ди Карло ключевыми темами стали ситуация на Кипре, в Украине и в секторе Газа.

На переговорах с главой Департамента миротворческих операций ООН Жан-Пьером Лакруа обсуждались проблематика Саммита будущего, события в Украине, на Южном Кавказе, Кипре, а также вклад Турции в миротворческие усилия всемирной организации.

В ходе беседы с замгенсека ООН по миротворческим операциям Мирославом Енчей стороны рассмотрели развитие ситуации на Балканах, Южном Кавказе, в Центральной Азии и Украине, затронув также связи с регионами.

Встречи замминистра Акчапара с руководством профильных департаментов ООН призваны укрепить сотрудничество в решении актуальных конфликтов и продвижении всеобъемлющих политических урегулирований.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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