Заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар провел ряд встреч с высокопоставленными представителями ООН, в ходе которых обсуждался широкий круг региональных кризисов и глобальных вызовов.

Во встрече с заместителем генсека ООН по политвопросам и вопросам миростроительства Розмари Ди Карло ключевыми темами стали ситуация на Кипре, в Украине и в секторе Газа.

На переговорах с главой Департамента миротворческих операций ООН Жан-Пьером Лакруа обсуждались проблематика Саммита будущего, события в Украине, на Южном Кавказе, Кипре, а также вклад Турции в миротворческие усилия всемирной организации.

В ходе беседы с замгенсека ООН по миротворческим операциям Мирославом Енчей стороны рассмотрели развитие ситуации на Балканах, Южном Кавказе, в Центральной Азии и Украине, затронув также связи с регионами.

Встречи замминистра Акчапара с руководством профильных департаментов ООН призваны укрепить сотрудничество в решении актуальных конфликтов и продвижении всеобъемлющих политических урегулирований.