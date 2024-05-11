ВОЙНА В УКРАИНЕ
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ВСУ: «Сбит второй штурмовик за неделю»
Украинские военные отчитались о сбитии штурмовика РФ над территорией Донецкой области
ВСУ: «Сбит второй штурмовик за неделю»
Су-25 / Photo: Reuters Archive
11 мая 2024 г.

В ВСУ заявили о сбитии российского штурмовика Су-25 над Донецкой областью.

Об этом в социальной сети Facebook сообщили представители зенитного подразделения в субботу 11 мая.

«Снова отличная работа зенитчиков 110-й бригады. Сегодня подбили очередной Су-25» – говорится в заявлении бригады.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщал о сбитии силами ВСУ российского штурмовика такой же модели над территорией Донецкой области.

Согласно данным ВСУ, это 350-й российский самолет, пораженный с начала активной фазы российско-украинской войны, начавшейся в феврале 2022 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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