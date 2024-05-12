Основанная братьями Хассунами палестино-шведская компания Palestine Drinks переживает ошеломительный взлет продаж своей колы, ставшей альтернативой Coca-Cola и Pepsi из-за бойкота американских брендов потребителями, критикующими их за связи с Израилем.

Как сообщил The National представитель Safad Food, материнской компании Palestine Drinks, «заказы стали поступать миллионами» - за неполные два месяца продано около 4 млн банок.

«Инициатива исходила от старшего брата Хуссейна. Он обратил внимание, что во многих ресторанах и магазинах не было альтернатив основным брендам», — отметил представитель. Многие заведения в Европе отказываются от Coca-Cola и Pepsi из-за их бизнеса с Израилем.

На банках Palestine Drinks изображены символы Палестины, такие как оливковая ветвь и кефийский узор, а также лозунг «свобода для всех», отражающий цель основателей - привлечь внимание к палестинскому вопросу. Часть доходов идет на благотворительность для пострадавших от конфликта.

«Это один из самых продаваемых и простых в производстве продуктов», — говорит представитель. В планах – расширение ассортимента безалкогольных, цитрусовых и энергетических напитков. «Мы растем с каждым днем <...> Единственное, что сдерживает, — производственные мощности».

При этом Palestine Drinks существенно отстает от гигантов Coca-Cola и PepsiCo, которые продают миллиарды порций напитков ежедневно. Однако новый бренд быстро завоевывает популярность на волне бойкота американских компаний за связи с Израилем.

Стоит отметить, что в ноябре парламент Турции убрал продукцию Coca-Cola из своих столовых и заведений питания из-за поддержки Израиля.