Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал решение о приостановке поставок Израилю 3500 бомб. Причиной стали опасения, что данные бомбы могут быть использованы в Рафахе, где, по словам Блинкена, у Израиля нет «надежного плана» по защите проживающих там 1,4 млн жителей.

В интервью американским СМИ Блинкен подчеркнул, что на текущий момент это единственное ограничение на поставку американского вооружения. Вместе с тем он подчеркнул, что США не прекращают поддержку для обеспечения безопасности Израиля. «Президент Джо Байден по-прежнему полон решимости помочь Израилю защитить себя», — сказал Блинкен.

Однако, по его словам, ситуация может измениться, если Израиль начнет полномасштабное вторжение в Рафах. Израиль утверждает, что оккупация города необходима «для уничтожения оставшихся батальонов ХАМАС», что вызывает серьезные опасения в Вашингтоне. «Если Израиль начнет крупномасштабную военную операцию в Рафахе, то есть определенные системы, которые мы не будем поддерживать и поставлять для этой операции», — заявил Блинкен.

Госсекретарь подчеркнул, что Израиль должен предоставить «четкий, заслуживающий доверия план по защите гражданского населения», которого пока нет. В интервью он добавил, что операция в Рафахе может принести «краткосрочные успехи», но «цена для гражданского населения будет слишком высока» и «прочного успеха» операция не принесет.

Блинкен также выразил обеспокоенность тем, что ХАМАС может вернуться в Рафах, как только израильские войска покинут территорию. «Нам нужно видеть и планы Израиля», — заключил госсекретарь.

Стоит отметить, что в Рафахе нашли укрытие около 1,4 млн палестинцев, которые в были вынуждены покинуть другие районы Газы в результате израильского вторжения, постоянных бомбардировок и блокады, в связи с чем в эксклаве возникла острая нехватка продовольствия и воды.