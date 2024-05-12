ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция осуждает политику геноцида Израиля
МИД Турции резко раскритиковал «политику геноцида экстремистского израильского правительства» и пообещал «продолжать поднимать вопрос о расистской и несправедливой политике Израиля в отношении палестинцев»
Турция осуждает политику геноцида Израиля
МИД Турции / Others
12 мая 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с жесткой критикой в адрес Израиля, отреагировав на публикацию главы израильского МИД в социальных сетях.

«Наш уважаемый президент решительно осуждает непростительные преступления, совершенные Израилем против палестинцев. Турция неустанно прилагает усилия, чтобы положить конец резне, учиненной Израилем, и предпринимает конкретные шаги по изоляции Израиля международным сообществом», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Причина, по которой некоторые израильские политики бесцеремонно и безосновательно нападают на Турцию и нашего уважаемого президента, заключается именно в этом», — отмечается в документе.

Критикуя курс израильских властей, турецкий МИД заявил: «Политика геноцида экстремистского израильского правительства стала угрозой как для палестинцев, так и для израильтян».

При этом Анкара пообещала, что Турция будет «продолжать поднимать вопрос о расистской и несправедливой политике Израиля в отношении палестинцев». «Мы будем отстаивать это справедливое дело до тех пор, пока палестинцы не получат свое собственное государство на своей земле», — говорится в заявлении МИД.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us