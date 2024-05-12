Министерство иностранных дел Турции выступило с жесткой критикой в адрес Израиля, отреагировав на публикацию главы израильского МИД в социальных сетях.

«Наш уважаемый президент решительно осуждает непростительные преступления, совершенные Израилем против палестинцев. Турция неустанно прилагает усилия, чтобы положить конец резне, учиненной Израилем, и предпринимает конкретные шаги по изоляции Израиля международным сообществом», — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

«Причина, по которой некоторые израильские политики бесцеремонно и безосновательно нападают на Турцию и нашего уважаемого президента, заключается именно в этом», — отмечается в документе.

Критикуя курс израильских властей, турецкий МИД заявил: «Политика геноцида экстремистского израильского правительства стала угрозой как для палестинцев, так и для израильтян».

При этом Анкара пообещала, что Турция будет «продолжать поднимать вопрос о расистской и несправедливой политике Израиля в отношении палестинцев». «Мы будем отстаивать это справедливое дело до тех пор, пока палестинцы не получат свое собственное государство на своей земле», — говорится в заявлении МИД.