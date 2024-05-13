ТУРЦИЯ
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Турция нейтрализовала главаря террористов РКК
MİT провела успешную операцию по нейтрализации одного из главарей террористической организации РКК Седата Аксу, ответственного за теракты против сил безопасности в Турции, Сирии и Ираке, а также поставку оружия боевикам
Турция нейтрализовала главаря террористов РКК
Турецкая разведка нейтрализовала одного из главарей PKK - Седата Аксу с позывным «Шевгер Чия» / Others
13 мая 2024 г.

Турецкая национальная разведывательная организация (MİT) провела успешную антитеррористическую операцию в районе Гара в Ираке, в результате которой был нейтрализован один из главарей запрещенной террористической организации РКК Седат Аксу с позывным «Шевгер Чия».

По данным служб безопасности, Аксу курировал заказы терактов против турецких, сирийских и иракских сил безопасности, а также поставки оружия и боеприпасов боевикам для совершения атак в зоне турецкой операции «Коготь-Замок». Он вступил в ряды РКК в 1998 году и являлся одним из руководителей группировки в Ираке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда РКК начала свою террористическую деятельность, от рук этой организации погибли 7500 турецких силовиков и 6800 мирных жителей. PKK признана террористической организацией в Турции, США и ЕС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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