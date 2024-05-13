ПОЛИТИКА
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Очередной колледж уступил пропалестинским протестующим
Совет самого богатого в Кембриджском университете Тринити-колледжа проголосовал за выход из всех оружейных компаний
Очередной колледж уступил пропалестинским протестующим
Тринити-колледж вложил 61.735 фунтов стерлингов в крупнейшую израильскую оружейную компанию Elbit Systems / Photo: Reuters
13 мая 2024 г.

Совет самого богатого в Кембриджском университете Тринити-колледжа проголосовал за выход из всех оружейных компаний. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники, близкие к студенческому союзу Тринити.

Совет колледжа, ответственный за основные финансовые решения, проголосовал за то, чтобы лишить Тринити инвестиций оружейных компаний в начале марта. Сообщается, что колледж решил не афишировать свое решение.

Ранее колледж подвергался критике за инвестирование в крупнейшие израильские оружейные компании, производящих летальное оружие для израильской армии.

На прошлой неделе было обнародовано коллективное письмо, подписанное более чем 1 700 преподавателями, студентами и выпускниками Кембриджского университета в поддержку пропалестинского лагеря, разбитого антивоенными протестующими.

Тринити-колледж вложил 61.735 фунтов стерлингов в крупнейшую израильскую оружейную компанию Elbit Systems, которая производит 85% беспилотников и наземного оборудования, используемого израильской армией.

Колледж также инвестировал 2,5 млн фунтов в американскую компанию Caterpillar, которая уже давно является объектом студенческих кампаний бойкота из-за продажи бульдозеров израильской армии. Caterpillar также производит компоненты для израильской стены на незаконно оккупированном палестинском Западном берегу реки Иордан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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