Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации внес в понедельник в список террористов и экстремистов журналистку Надежду Кеворкову, которую обвиняют в оправдании терроризма.

6 мая Надежда Кеворкова была задержана в Москве. Журналистка обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета).

Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении журналистки Надежды Кеворковой сроком до 6 июля.

Причины возбуждения уголовного дела не уточняются. Кеворкова более 20 лет освещает палестино-израильский конфликт, ведет авторский ТГ-канал «Кеворкова», где последние месяцы делится своим взглядом на происходящее в Газе, критикует Израиль. Кеворкова была участником гуманитарного конвоя в Газу «Флотилия Свободы» в 2015 году, захваченного спецназом Израиля, после чего ее депортировали в Россию. Она автор двух книг о Палестине и Газе.

Журналистка сотрудничала с «Независимой газетой», Russia Today, «Новой Газетой» и другими изданиями, в 2010 году она была номинирована на премию International Women of Courage. Сын Кеворковой — журналист и ведущий программы ОВД-Инфо «Что сейчас» Василий Полонский. Ранее Полонский являлся корреспондентом телеканала «Дождь».