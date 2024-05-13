Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы по обвинению в убийстве с особой жестокостью и истязании супруги Салтанат Нукеновой. Его родственнику Бахытжану Байжанову, обвиняемому в укрывательстве, назначили четыре года лишения свободы.

«Суд признал виновным Куандыка Бишимбаева в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пунктом 1, статьи 110 («Истязание»), пунктом 5, части второй статьи 99 «Убийство, совершенное с особой жестокостью» УК РК», — сообщила судья Айжан Кульбаева.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы. Отбывание лишения свободы Бишимбаева назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — зачитала приговор судья.

«Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, аудиовидеоматериалами, заключениями экспертиз и другими материалами уголовного дела. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание Бишимбаева, суд признал опасный рецидив преступлений, а также совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.

«Взыскать с Бишимбаева в доход государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 2 306 481 тенге, с Байжанова — 3324 тенге. Взыскать с Бишимбаева в фонд компенсации потерпевшей принудительный платеж в сумме 30 МРП — 103 500 тенге. С Байжанова — 20 МРП (69 000 тенге)», — сказала судья.

Осужденные Бишимбаев и Байжанов смогут обжаловать приговор в течение 15 суток.

Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев обвинялся в истязании и убийстве с особой жестокостью своей супруги Салтанат Нукеновой. Он признавал причастность к ее смерти, но отрицал умышленность и жестокость преступления.

Суд над Бишимбаевым и Байжановым начался 27 марта. 24 апреля судья Айжан Кульбаева объявила о завершении судебного следствия. Затем начались прения сторон. Байжанов не признал вину в укрывательстве.

Брат погибшей Айтбек Амангельды и его адвокат Жанна Уразбахова обратились к присяжным с призывом вынести справедливый вердикт. 6 мая подсудимые выступили с последним словом. 13 мая судья озвучила вопросы для присяжных.

Дело об убийстве экс-министром Бишимбаевым собственной супруги получило широкий резонанс в казахстанском обществе. Оно, как считается, послужило триггером для новых законодательных мер, в том числе криминализирующих домашнее насилие и получивших неформальное название «Закон Салтанат» (по имени убитой).