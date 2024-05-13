ООН подтвердила гибель своего первого иностранного сотрудника в Газе. Об этом сообщил Фархан Хак, пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. В ходе пресс-конференции он добавил, что общее число сотрудников ООН, погибших в Газе с 7 октября, достигло 190 человек.

По его словам, инцидент в Рафахе можно охарактеризовать как нападение.

На кадрах видеозаписи, полученной и проверенной «Аль-Джазирой», видно, как автомобиль ООН с четкой маркировкой был сильно поврежден после обстрела израильскими войсками.

Фархан Хак подтвердил, что в обстрелянном автомобиле находились два человека. Они направлялись в Европейский госпиталь в рамках исполнения своих служебных обязанностей.

По словам представителей ООН, находившиеся в автомобиле сотрудники работали в Департаменте охраны и безопасности. В результате обстрела один из них был убит. ООН не уточняет гражданство убитого сотрудника.

Второй человек был ранен. Сообщается, что его ранения незначительны и он рассчитывает на полное выздоровление.