На официальном сайте премьер-министра сообщается, что в Казахстане пересмотрят Водный кодекс и ряд других стратегических госпрограмм для усиления мер прогнозирования и предупреждения паводков. Об этом было заявлено на совещании под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева.

«В Казахстане создадут несколько соответствующих IT-решений: систему раннего предупреждения паводков Skymax для оперативного оповещения и выдвижения спасательных служб в зону ЧС, а также цифровую карту-схему прохождения паводковых вод. Кроме этого, разрабатывается платформа hydro.gov.kz с данными по водным объектам и кадастром для контроля выделения земельных участков в водоохранных зонах. Акиматам нужно будет провести ревизию строений в пределах водоохранных зон и обеспечить их ликвидацию или перенос», — говорится в сообщении.

Также было отмечено, что для улучшения гидромониторинга в стране увеличат количество гидропостов. К существующим 377 гидропостам добавят еще 139 новых, которые установят в паводкоопасных регионах и на трансграничных реках.

Гидрологическую службу при РГП «Казгидромет» планируют передать вновь созданной Национальной гидрогеологической службе «Казгидрогеология», учрежденной по поручению президента Казахстана. Сейчас данный вопрос находится на стадии обсуждения.

Сообщается также, что с первых дней паводков в Казахстане работает команда ученых из Нидерландов. Они в ближайшее время представят совместный план по управлению рисками наводнений.

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана запустило проект «Построим вместе!» для трудоустройства безработных граждан в регионах, пострадавших от паводков, сообщает пресс-служба ведомства.

Соискателям предлагается принять участие в строительстве жилья и восстановлении инфраструктуры. Вакансии строительных компаний можно найти на Электронной бирже труда, где создана специальная платформа для проекта. На данный момент на платформе размещено 42 вакансии.