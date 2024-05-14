Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что парламент рассмотрит законопроект об «иностранном финансировании» в третьем и окончательном чтении 14 мая.

Политик утверждает, что законопроект пользуется широкой поддержкой в стране — хотя многотысячные демонстрации последних недель свидетельствуют о расколе общества по этому вопросу.

Сотни студентов университетов в столице Грузии ушли с занятий 13 мая, присоединившись к тысячам протестующих против законопроекта об «иноагентах». В ночь на вторник протестующие окружили парламент.

Студенты, участвовавшие в акции протеста, заявили, что видят в законопроекте выбор между интеграцией в Евросоюз и возвращением под влияние России. Учащиеся главных тбилисских университетов прошли маршем в центре Тбилиси, где присоединились к тысячам протестующих перед зданием парламента.

Западные страны и оппозиция Грузии осудили законопроект как авторитарный и вдохновленный аналогичным законом в РФ. Противники законопроекта почти каждую ночь в течение месяца устраивали акции протеста. Митинг 11 мая собрал не менее 50 тыс. участников и стал одним из крупнейших с 1991 года, когда страна вышла из состава СССР.

Европейский союз заявил, что законопроект ставит под угрозу заявку Грузии на вступление в блок. Однако в правящей партии «Грузинская мечта» не согласны с такой оценкой. Они утверждают, что закон нужен для повышения прозрачности финансирования организаций и защиты страны от вмешательства иностранных держав.

Основатель партии, экс-премьер-министр Бидзина Иванишвили, заявил, что иностранное вмешательство может втянуть Грузию в войну с Россией, в которой жители его страны «будут использоваться в качестве пушечного мяса». Он также отказался от встречи с представителями Госдепа США, которые планировали обсудить законопроект.

Отвечая на вопрос о перспективе санкций со стороны западных стран, выступающих против законопроекта, премьер Кобахидзе обвинил их в «шантаже».