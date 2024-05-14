Американцы стали значительно меньше доверять правительству, судебной системе и вооруженным силам, что привело к тому, что США по уровню доверия оказались позади большинства стран «Большой семерки». Об этом говорится в новом анализе социологической службы Gallup.

Примерно 68% американцев не доверяют правительству своей страны. Доверие к судебной системе находится на еще более низком уровне — 42%. Даже американские вооруженные силы, традиционно популярный институт, столкнулись с падением доверия — с 90% в 2021 году до 81% в прошлом году.

В «Большую семерку» входят ведущие индустриальные страны: Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Среди стран «Большой семерки» самый низкий уровень общественного доверия к вооруженным силам был отмечен в Германии — почти 60%.

Американская общественность разделилась во мнениях относительно военного бюджета страны. США тратят на свои вооруженные силы больше, чем все остальные страны «Большой семерки» вместе взятые. Примерно 35% считают, что эти расходы слишком велики, 29% — что они слишком малы, а 33% считают их оптимальными.

Доверие к религии также снижается: в прошлом году 30% американцев выразили «очень слабое» доверие к религиозным институтам, что является самым высоким показателем с 1973 года, когда Gallup начал задавать этот вопрос.

Эрозия доверия отразилась и на СМИ. Более 40% американцев заявили об очень низком уровне доверия к газетам и телевидению.

Последние опросы в США показали лидерство Дональда Трампа в ряде «решающих» штатов на предстоящих выборах. Респонденты NYT также высказались в пользу «упразднения» действующей политической системы.