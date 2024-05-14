Систематическое убийство тысяч невинных палестинцев в течение семи месяцев является преступлением против человечности и попыткой геноцида. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.

Турецкий министр выразил серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в Палестине. «Систематическое убийство Израилем тысяч невинных палестинцев не в течение одного дня, а на протяжении семи месяцев — это преступление против человечности. Это попытка геноцида, акт геноцида», — заявил глава турецкой дипломатии.

Он отметил, что Израиль является оккупирующей силой и конфликт не возник внезапно, а является продолжающейся оккупацией. Фидан указал, что так называемые поселенцы по сути «крадут земли палестинцев», однако международное сообщество бездействует и не оказывает нужного давления.

Хакан Фидан заявил, что произошедшее 7 октября стало взрывом, который был ожидаемым. Он отметил, что 7 октября Турция осудила убийство гражданских лиц, поскольку это принцип страны. «Но точно так же систематическое убийство Израилем тысяч невинных палестинцев не в течение одного дня, а на протяжении семи месяцев, перемещение миллионов людей с мест жительства и превращение целого населенного пункта в непригодное для жизни место — это преступление против человечности. Это попытка геноцида, акт геноцида», — резюмировал глава МИД Турции.

Хакан Фидан призвал европейских коллег действовать в соответствии с принципами при оценке ситуаций. «Давайте смотреть не на того, кто это делает, а на то, что сделано. То, что мы должны осудить, — это само убийство гражданских лиц. Мы должны быть на стороне угнетенных, убитых. Давайте исходить из этого», — заявил он.

Он предупредил, что попытки оправдать нынешние притеснения историческими ссылками на былые страдания приведут не туда, куда нужно. По его словам, нужно сосредоточиться на самих действиях, а не на исполнителях.