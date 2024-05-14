Парламент Грузии утвердил в третьем, окончательном, чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», который называют аналогом российского закона об иностранных агентах. «За» документ проголосовали 84 депутата из 150 — представители «Грузинской мечты» и их союзники. 30 депутатов проголосовали «против». Во время обсуждения, предшествовавшего решению, произошла драка между депутатами.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на законопроект, если его примут в парламенте. Однако у «Грузинской мечты» достаточно голосов, чтобы преодолеть вето президента. Если президент не подпишет закон, его подпишет и опубликует председатель парламента.

Принятие закона потребует от организаций и гражданских групп регистрироваться «иностранными агентами», если они получают более 20% финансирования из-за рубежа. Инициаторы законопроекта утверждают, что он необходим для защиты Грузии от зарубежного финансирования протестов, радикальных партий и пропагандистских медиа. За нарушение закона будет предусмотрен крупный штраф. Авторы заявляют, что закон заимствован из американского, а не российского законодательства.

Оппозиция, включая сторонников партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», считает, что законопроект узаконит репрессии против гражданского общества, отдалит Грузию от Запада и приблизит к «поглощению Россией».

Евросоюз, который в декабре предоставил Грузии статус кандидата на вступление, заявил, что принятие закона несовместимо с ценностями ЕС и поставит под угрозу членство Грузии в этом объединении.

Против законопроекта выступают десятки тысяч граждан Грузии, которые уже более месяца выходят на улицы с флагами Грузии и Евросоюза, требуя не принимать «российский закон».