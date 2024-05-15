Несколько иракских военнослужащих, в том числе полковник и несколько солдат, были убиты вчера в результате атаки на востоке провинции Салахуддин на севере Ирака. Террористическая группировка ДАЕШ во вторник взяла на себя ответственность за нападение Нападение произошло в сельской местности между провинциями Дияла и Салахуддин. Эти места остаются очагом активности ячеек боевиков спустя годы после того, как Ирак объявил об окончательной победе над экстремистской группировкой в 2017 году. Министерство обороны Ирака сообщило, что силы безопасности отразили нападение. Источники в службе безопасности сообщили Reuters, что еще пять человек получили ранения. Министерство обороны Ирака объявило траур по полковнику Халеду Наджи Васаку, командиру второго батальона 93-й пехотной бригады, и неустановленному числу солдат, которые «погибли вчера при отражении террористической атаки на военный блокпост» в восточной части Салахуддина. Источник частного иракского телеканала Alsumaria News сообщил также, что, по первоначальной информации, в результате нападения погибли пять военнослужащих и еще пять получили ранения. В последние годы в Ираке наблюдалась относительная стабильность в сфере безопасности после хаоса, вызванного вторжением США в 2003 году. За теми событиями последовали долгие годы гражданской войны и межконфессиональных конфликтов.