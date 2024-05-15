Франция 14 мая отправила полицейские отряды для подавления беспорядков на своей самой далекой заморской территории — острове Новая Каледония в Тихом океане.

Протестующие сожгли машины и десятки магазинов, требуя отменить новый закон о выборах. Местная палата решила разрешить большему количеству людей участвовать в местных выборах. Лидеры острова опасаются, что решение позволить участвовать в выборах всем, кто прожил не менее 10 лет на острове, разбавит голоса коренных жителей Новой Каледонии — канаков. Однако правительство Франции заявляет, что эта мера необходима для обеспечения демократичности выборов.

Демонстранты вступили в столкновения с полицией и возвели баррикады в знак протеста против закона.

Несмотря на комендантский час, 14 мая вечером протесты продолжились. Столица острова Нумеа была окутана облаком черного дыма, протестующие подожгли спортивное сооружение. Также сообщалось о беспорядках в столичной тюрьме.

Новая Каледония — одна из важнейших заморских территорий Франции, расположенная в 20 тыс. км от Парижа. Это третий по величине производитель никеля в мире и центральный элемент плана президента Эммануэля Макрона по усилению влияния Парижа в Тихом океане.

Премьер-министр страны Габриэль Атталь ранее заявил, что голосование на островах должно состояться 15 мая, как и планировалось, но подтвердил, что Макрон не будет спешить с созывом специального конгресса двух палат парламента, необходимого для одобрения законопроекта.

Власти Франции также пригласили представителей населения территории — как выступающих за независимость, так и против — в Париж для переговоров о будущем статусе Новой Каледонии после десятилетий напряженности из-за роли Франции. Атталь отметил: «Только путем переговоров мы можем найти решение».

В Париже также прошла акция солидарности с жителями Новой Каледонии: протестующие, выступающие за независимость, заявили, что законопроект следует отозвать. Лидер молодежи острова Даниэль Ви заявил, что запланированные изменения в избирательной системе оставят коренное население острова — канаков — в изолированном положении.

Новая Каледония расположена в 1500 км к востоку от Австралии, с населением 270 тыс. человек, включая 41% меланезийцев и 24% европейского происхождения, в основном французов. Соглашение Нумеа 1998 года помогло положить конец десятилетнему конфликту, наметив путь к постепенной автономии и ограничив избирательные права. Голосовать могли только коренные жители — канаки, а также жители, прибывшие в Новую Каледонию до 1998 года.

Соглашение предусматривало проведение трех референдумов для определения будущего страны. Во всех трех случаях независимость была отклонена, но это не положило конец дебатам о статусе острова и роли Франции.