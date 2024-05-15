Администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу, что отправит Израилю дополнительное вооружение и боеприпасы на сумму более $1 млрд. Сроки поставки не уточняются.

Это первый пакет вооружений, которые США намерены поставить Израилю, с тех пор, как Белый дом отменил отправку Тель-Авиву 3500 бомб. На прошлой неделе администрация Байдена объяснила это решение опасениями по поводу жертв среди гражданского населения в Рафахе.

Байден уточнил, что приостановил передачу этих бомб, чтобы помешать Израилю использовать их во время вторжения в самый южный город Газы. США неоднократно высказывались против израильского наступления на Рафах.

Однако теперь Белый дом решил переступить через опасения. По словам помощников конгрессменов, которых цитирует агентство AP, новый пакет вооружений включает около $700 млн на танковые боеприпасы, $500 млн на тактические транспортные средства и $60 млн на минометные снаряды.

Конгрессмены отмечают, что отправка идет отдельно от недавно принятого пакета иностранной помощи, подписанного в апреле.

Однопартийцы Байдена из числа демократов требуют от президента ограничить поставки наступательного оружия Израилю, чтобы оказать давление на Тель-Авив и заставить его больше делать для защиты палестинского гражданского населения.

Законодатели-республиканцы резко раскритиковали решение Байдена приостановить передачу бомб. Конгрессмены заявили: любое ослабление поддержки США Израилю — их ближайшему союзнику на Ближнем Востоке — якобы ослабляет Тель-Авив в борьбе с ХАМАС. Палата представителей планирует на этой неделе продвинуть законопроект, обязывающий Белый дом поставлять наступательное оружие Израилю.

Несмотря на единовременную приостановку отправки бомб, Байден заявил, что продолжит поставки оружия и общую военную поддержку Израилю — крупнейшему получателю американской военной помощи на Ближнем Востоке.