*** 23:30

Премьер Словакии Роберт Фицо введен в искусственную кому, его состояние критическое, заявил министр внутренних дел Словакии.

Ранее появлялись сообщения о том, что Фицо успешно прооперирован и находится в стабильном состоянии, но они не подтвердились. У премьера повреждены внутренние органы.

*** 21:15

По сообщениям местных изданий, стрелок - 71-летний местный житель Юрай Цинтула, известный писатель и сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Согласно некоторым данным, Цинтула открыто выражал свою ненависть к левым в соцсетях, а в последний год — и к Роберту Фицо.

Фицо является лидером левоцентристской партии «Направление — социальная демократия» (Н-СД), которая победила на выборах в Словакии в октябре 2023 года.

Нападение произошло незадолго до выборов в Европарламент, которые пройдут 6–9 июня.

Словацкая телекомпания ТА3 сообщает, что премьер-министру Роберту Фицо была проведена успешная операция, его состояние стабильное.

*** 16:25

Неизвестные совершили нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, выстрелив в него. По предварительной информации, он ранен.

Местная пресса сообщает, что несколько выстрелов прозвучали, когда Фицо выходил с заседания правительства. В настоящее время его везут в больницу.

Нападавший стрелял несколько раз, он задержан полицией. О мотивах стрелявшего пока информации нет.