Нидерландский крайне правый политик Герт Вилдерс, известный своей исламофобской риторикой и программой, находится на пороге создания четырехпартийной парламентской коалиции в Нидерландах. Вилдерс заявил, что не собирается сам становиться премьер-министром, потому что он остается политиком слишком «крайнего толка» для своих партнеров по коалиции. Но его Партия за свободу будет движущей силой в четырехпартийной коалиции.

Переговоры о коалиции затянулись на месяцы после победы Вилдерса на выборах 22 ноября. Прорыв был достигнут в марте, когда Вилдерс смягчил антиевропейскую и антиисламскую риторику, отказался от поста премьер-министра и прекратил выступать против любой военной поддержки Украины.

Депутат от Лейбористской партии, возглавлявший некоторые переговоры о коалиции, Рональд Пластерк, был назван голландскими СМИ в качестве вероятного кандидата на пост главы нового правительства, но официально это не было подтверждено.

Сделка, как ожидается, объединит правоцентристскую VVD уходящего премьер-министра Марка Рютте, новую центристскую партию NSC и начинающую партию протеста фермеров BBB в коалицию с прочным большинством в 88 мест в 150-местной нижней палате парламента.

После того как Рютте объявил о своем уходе из голландской политики в прошлом году, Вилдерс на волне антииммиграционных и антиистеблишментских настроений одержал самую крупную в своей истории победу на выборах, обвинив просителей убежища в нехватке свободного жилья в стране.

В настоящее время ультраправые и популистские партии входят в состав или возглавляют полдюжины правительств в блоке из 27 стран и у многих есть шанс добиться успеха на выборах в ЕС, которые пройдут 6-9 июня.