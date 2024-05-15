Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал начальнику штаба армии Герци Халеви заблокировать вещание «Аль-Джазиры» на оккупированном Западном берегу, сообщают израильские СМИ.

Со ссылкой на неназванные источники в израильских вооруженных силах армейское радио Израиля сообщило, что армия работает над выполнением приказа Галанта против катарского вещателя.

По данным Times of Israel, неясно, будет ли приказ распространяться на районы Западного берега, где живут израильские поселенцы, или на палестинские районы, где широко распространен канал «Аль-Джазира». Также неясно, будет ли приказ означать закрытие офисов «Аль-Джазиры» в Рамалле, а также блокировку просмотра телеканала на Западном берегу.

Представитель израильской армии заявил газете Times of Israel, что его ведомство «работает над выполнением приказа министра обороны». Но военные не подтвердили, что это был за приказ, а офис Галланта не опубликовал официального заявления. «Аль-Джазира» также не прокомментировала сообщения.

5 мая израильское правительство проголосовало за прекращение деятельности «Аль-Джазиры» в Израиле. Эта телекомпания является одной из последних международных медиасетей, ведущих репортажи из разрушенной войной Газы.

Ранее «Аль-Джазира» ежедневно вела прямые трансляции из Иерусалима, Тель-Авива и из северных районов Израиля. С тех пор она была вынуждена вести все свои репортажи из Рамаллы.

После голосования в кабмине по закрытию вещателя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что репортеры «Аль-Джазиры» «нанесли ущерб безопасности Израиля и подстрекали солдат», а также назвал телеканал «рупором ХАМАС». Ни Нетаньяху, ни Министерство связи не привели примеров материалов «Аль-Джазиры», которые, по их мнению, представляют угрозу.

«Аль-Джазира» осудила это решение и заявила, что обвинение в том, что она угрожает безопасности Израиля, является «опасной и нелепой ложью» и частью «продолжающегося подавления Израилем свободной прессы».