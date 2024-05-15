Владимир Путин объяснил, почему назначил Андрея Белоусова новым главой Министерства обороны РФ. Он отметил, что это в частности связано с ростом военных расходов.

«Расходы на оборону растут. В 2024 году совокупные военные расходы составят 8,7%, может быть, будет чуть-чуть больше»», — сказал Путин во время встречи с военным командованием.

По словам президента РФ, новый руководитель ведомства знает, как встроить экономику ВПК и армии в экономику России в целом.

«Взаимоотношение между пушками и маслом должно быть органически вписано в экономику российского государства», — заявил Путин.

«Это, конечно, не 13%, как было в Советском Союзе, но все-таки уже солидная величина, это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно», — отметил он.

В ходе встречи Путин выразил благодарность предшественнику Белоусова Сергею Шойгу за «строительство» сегодняшней армии РФ. Шойгу руководил ведомством с 2012 года.