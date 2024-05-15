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Путин объяснил, почему Белоусов
Президент России Владимир Путин объяснил, что назначение экономиста Андрея Белоусова в качестве главы Минобороны было продиктовано ростом оборонного бюджета
Путин объяснил, почему Белоусов
Владимир Путин объяснил, что назначение экономиста Андрея Белоусова / Photo: AP / Photo: Reuters
15 мая 2024 г.

Владимир Путин объяснил, почему назначил Андрея Белоусова новым главой Министерства обороны РФ. Он отметил, что это в частности связано с ростом военных расходов.

«Расходы на оборону растут. В 2024 году совокупные военные расходы составят 8,7%, может быть, будет чуть-чуть больше»», — сказал Путин во время встречи с военным командованием.

По словам президента РФ, новый руководитель ведомства знает, как встроить экономику ВПК и армии в экономику России в целом.

«Взаимоотношение между пушками и маслом должно быть органически вписано в экономику российского государства», — заявил Путин.

«Это, конечно, не 13%, как было в Советском Союзе, но все-таки уже солидная величина, это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно», — отметил он.

В ходе встречи Путин выразил благодарность предшественнику Белоусова Сергею Шойгу за «строительство» сегодняшней армии РФ. Шойгу руководил ведомством с 2012 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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