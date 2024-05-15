Совет экономических экспертов Германии ожидает роста ВВП страны на 0,2% в этом году и на 0,9% в 2025-м, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Это менее оптимистичная оценка по сравнению с предыдущим прогнозом правительства Германии, которое ожидало роста ВВП на 0,3% в этом году и на 1,0 % в 2025 году.

Также это гораздо более низкий показатель, нежели прогнозировалось в осеннем отчете. В ноябре 2023 года группа экспертов прогнозировала рост на 0,7% в 2024 году. Прогноз упал сразу на 0,5 процентных пункта.

Экономика Германии сократилась на 0,2% в прошлом году, что стало самым слабым показателем среди всех крупных экономик еврозоны и стран G7. Ближайший сосед по рейтингу — Великобритания — также продемонстрировала низкие показатели, но все же в положительной зоне. Немецкая же экономика ушла в минус — единственная из всех в G7.

Главная причина обвала — высокие цены на энергоносители, снижение глобальных заказов у немецких предприятий и рекордно высокие процентные ставки. Подорожание стройматериалов привело к кризису в строительной отрасли, который тут же отразился на всех остальных сферах немецкой экономики.

В начале этого года Германия едва избежала рецессии, показав рост на 0,2% в первом квартале по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом фактического «пикирования» вниз. В последнем квартале 2023 года экономика сократилась на 0,5%, что вызвало опасения в хронической рецессии.

Ожидается, что рост частного потребления в 2024 году внесет значительный вклад в динамику роста, поскольку реальная заработная плата, как ожидается, вырастет на устойчивом рынке труда, отмечают экономисты.

Инфляция, вероятно, составит 2,4% в этом году, а в 2025 году снизится до 2,1%. В прошлом году инфляция составила 5,9%, что серьезно ударило по частному потреблению — немцы стали покупать рекордно меньше продуктов и отказываться от крупных покупок.

Можно предположить, что по мере ослабления инфляции Европейский центральный банк начнет снижать процентные ставки в течение года, улучшая условия финансирования в таких областях, как строительство. Однако пока аналитики сохраняют пессимистичный прогноз в отношении Германии.