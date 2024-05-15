Госсекретарь США Энтони Блинкен 14 мая прибыл с необъявленным визитом в Киев и заявил, что в российско-украинском конфликте наступил критический момент. Слова дипломата прозвучали на фоне сообщений Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) об отступлении из района города Волчанска из-за продолжающегося российского наступления на северо-востоке Харьковской области.

Блинкен стал первым высокопоставленным американским политиком, посетившим Киев после того, как 24 апреля Конгресс после нескольких месяцев споров принял пакет помощи на $60 млрд. США, как отметил Блинкен, уже начали поставку вооружений по этому пакету, в частности, поставив ВСУ артиллерию и другие системы вооружения, жизненно важные для обороны Украины.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским Блинкен заявил: «Вы не одиноки, однако задержка с утверждением нового оружия сделала вас уязвимыми для российских атак».

Зеленский на встрече с госсекретарем также отметил, что для Украины наступил «тяжелый период на востоке», а также поблагодарил США и союзников за военную поддержку.

«Решение о пакете [военной помощи] было для нас решающим», — подчеркнул президент.

Госсекретарь Блинкен уточнил, что пакет помощи сосредоточен «в первую очередь на том, что можно поставить в ближайшие 12 месяцев». Он включает ракеты большой дальности ATACMS. Это оружие, как отметил дипломат, «уже находятся на передовой».

Блинкен во время встречи также высоко оценил системы ПВО Patriot как важнейшее оружие для Украины, которое «создает зонтики безопасности», но не уточнил, предоставит ли США новые системы. Украина еще с февраля просит западных союзников предоставить ей 7 новых установок Patriot.

Пентагон 13 мая заявил, что бои вокруг Харькова усиливаются, город очевидно становится следующей крупной целью для российских войск. Москва начала наступление на Харьковщине 10 мая и за неполную неделю успела захватить 13 стратегических сел вдоль границы с Белгородской областью.

Из приграничного Волчанска уже эвакуировали более 7000 человек, город «почти разрушен», отметили в администрации Харьковской области.