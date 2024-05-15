ТУРЦИЯ
2 МИН ЧТЕНИЯ
Турция разоблачает преступные группировки
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая пообещал разгромить структуры, «ведущие игры» против руководства Турции, и обнародовать расследование по ним. Он сравнил этих лиц с террористами
Турция разоблачает преступные группировки
Али Ерликая / Others
15 мая 2024 г.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая выступил с жесткими обвинениями в адрес сил, противодействующих президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и турецким властям. В заявлении в соцсетях он пообещал раскрыть и обезвредить эти структуры.

«Кто бы ни объединялся с террористическими организациями, их ответвлениями, организованными преступными группировками и пытался вести игры против нашего господина Президента, нашего правительства и наших политиков с помощью тактик FETÖ в социальных сетях, мы разрушим их игры и расставленные ими ловушки», — заявил Ерликая.

Он отметил, что под руководством президента Эрдогана власти ведут решительную борьбу с преступными группировками и не допустят возобладания их «темных замыслов». «Мы разрушаем и будем продолжать разрушать их замыслы», — подчеркнул министр.

Ерликая сообщил, что вскоре будет обнародован доклад по итогам расследования в отношении структур, выступающих против турецкого руководства. «Мы изучаем каждый шаг, записи телефонных разговоров. Обнародуем этот доклад до мельчайших деталей и сделаем все необходимое», — пообещал он.

«Как мы проникали в логова предателей в борьбе с террористами, так найдем и выведем на свет эти преступные группировки из всех их убежищ», — резюмировал глава МВД.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us