Министр внутренних дел Турции Али Ерликая выступил с жесткими обвинениями в адрес сил, противодействующих президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и турецким властям. В заявлении в соцсетях он пообещал раскрыть и обезвредить эти структуры.

«Кто бы ни объединялся с террористическими организациями, их ответвлениями, организованными преступными группировками и пытался вести игры против нашего господина Президента, нашего правительства и наших политиков с помощью тактик FETÖ в социальных сетях, мы разрушим их игры и расставленные ими ловушки», — заявил Ерликая.

Он отметил, что под руководством президента Эрдогана власти ведут решительную борьбу с преступными группировками и не допустят возобладания их «темных замыслов». «Мы разрушаем и будем продолжать разрушать их замыслы», — подчеркнул министр.

Ерликая сообщил, что вскоре будет обнародован доклад по итогам расследования в отношении структур, выступающих против турецкого руководства. «Мы изучаем каждый шаг, записи телефонных разговоров. Обнародуем этот доклад до мельчайших деталей и сделаем все необходимое», — пообещал он.

«Как мы проникали в логова предателей в борьбе с террористами, так найдем и выведем на свет эти преступные группировки из всех их убежищ», — резюмировал глава МВД.