Франция развернула войска, ввела комендантский час и запретила TikTok на своей территории в Тихом океане, Новой Каледонии, сообщил в среду премьер-министр Габриэль Атталь.

«Солдаты вооруженных сил развернуты для обеспечения безопасности портов и аэропорта Новой Каледонии», — заявил Атталь на кризисном заседании в Париже.

Высший комиссар территории Луи Ле Фран, который обратился с просьбой о вводе войск, также «объявил о введении комендантского часа и запрете TikTok», добавил Атталь.

Франция 14 мая отправила полицейские отряды для подавления беспорядков на своей самой далекой заморской территории — острове Новая Каледония в Тихом океане.

Протестующие сожгли машины и десятки магазинов, требуя отменить новый закон о выборах. Местная палата решила разрешить большему количеству людей участвовать в местных выборах. Лидеры острова опасаются, что решение позволить участвовать в выборах всем, кто прожил не менее 10 лет на острове, разбавит голоса коренных жителей Новой Каледонии — канаков. Однако правительство Франции заявляет, что эта мера необходима для обеспечения демократичности выборов.

Демонстранты вступили в столкновения с полицией и возвели баррикады в знак протеста против закона.

Несмотря на комендантский час, 14 мая вечером протесты продолжились. Столица острова Нумеа была окутана облаком черного дыма, протестующие подожгли спортивное сооружение. Также сообщалось о беспорядках в столичной тюрьме.

Новая Каледония — одна из важнейших заморских территорий Франции, расположенная в 20 тыс. км от Парижа. Это третий по величине производитель никеля в мире и центральный элемент плана президента Эммануэля Макрона по усилению влияния Парижа в Тихом океане.