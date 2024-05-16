РФ значительно увеличила товарооборот с Афганистаном с «порядка $170 млн» до «$1 млрд» за последние два года. Об этом российскому государственному информагентству «РИА Новости» сообщил глава «Российского делового центра» в Афганистане Рустам Хабибуллин. Среди главных сфер экспорта и импорта Хабибуллин помимо газа и нефтепродуктов назвал стройматериалы, продукцию металлообработки, а также товары сельского хозяйства.

Он считает, что резкий рост товарооборота связан с окончанием военного присутствия США в Афганистане и приходом группировки «Талибан» к управлению страной. По мнению Хабибуллина, США и их союзники «препятствовали активному развитию экономических и политических отношений» между Кабулом и Москвой. Он добавил, что динамика будет и дальше развиваться в том же русле, пообещав российские инвестиции в локальные проекты Афганистана.

«Это те же заводы, фабрики, сельское хозяйство», — уточняет глава «Российского делового центра» в Кабуле.

Летом 2022 года талибы пригласили РФ к участию в строительстве железнодорожного пути Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар. Этот участок предположительно будет частью транспортного пути от Индии до Евросоюза. В начале прошлого года были заключены также соглашения по совместным инфраструктурным и энергетическим проектам общей стоимостью около $1 млрд.

Несмотря на то что организация «Талибан» признана на территории России террористической, власти РФ поддерживают регулярные контакты с руководством группы, находящейся у власти в Афганистане. Представители «Талибана» присутствовали на ряде международных мероприятий высокого государственного уровня, проводимых Москвой.

О том, что запрещенная в РФ группировка не является «врагом России», заявил в среду представитель МИД РФ Замир Кабулов.

«Я не могу сказать, что талибы стали нашими друзьями номер один, но однозначно они не враги»,— цитирует российское агентство ТАСС слова Кабулова. Он отметил, что доверие талибов к Москве обусловлено их восприятием России в качестве правопреемницы Советского Союза.