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Пашинян: «Договор с Баку — большая удача»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал подписанный протокол о делимитации границ «большой удачей» и условием безопасности
Пашинян: «Договор с Баку — большая удача»
Никол Пашинян / Photo: Reuters
16 мая 2024 г.

Армянский премьер Никол Пашинян назвал протокол о делимитации участка границы между Азербайджаном и Арменией «большой удачей». Об этом он заявил на заседании правительства в Ереване.

«Считаю большой удачей подписание протокола комиссиями Армении и Азербайджана. Впервые у нас есть граница, которая делимитирована. Это краеугольный камень нашего суверенитета, уровень безопасности повысится», — сказал глава правительства Армении.

Он подчеркнул ключевую роль соответствия сегодняшней делимитации с топографической картой советского Генштаба образца 1976 года.

«Таким образом существенно снижается вероятность эскалации и военных конфликтов», — отметил Пашинян.

Ранее TRT на русском сообщал, что Баку и Ереван подписали протокол о демаркации линии совместной границы в направлении Газахского района Азербайджана в ходе 9-го заседания двусторонней комиссии. Во встрече приняли участие вице-премьеры обеих стран — Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

На предыдущей встрече комиссий армянская сторона подтвердила готовность вернуть Азербайджану села Нижняя Эскипара, Хейримли, Баганис Айрым и Кызылхаджылы, оккупированные Ереваном в первой половине 1990-х годов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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