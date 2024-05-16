В Ташкенте 16 мая состоялось первое заседание Центрально-Азиатского регионального экспертного совета по реабилитации и реинтеграции лиц, возвращающихся из зон вооруженных конфликтов. На заседании был проведен анализ работы по реабилитации и реинтеграции. Опыт стран ЦА был изучен членами ООН и ОБСЕ.

Замгенсека ООН по борьбе с терроризмом Владимир Воронков поблагодарил Узбекистан за инициативу по созданию регионального экспертного совета и проведение его первого заседания.

На заседании были озвучены результаты стран региона по возвращению своих граждан из зон вооруженных конфликтов. Больше всех преуспех Казахстан — с 2019 года в рамках гуманитарной программы Астана успешно репатриировала более 750 своих граждан. Благодаря усилиям казахстанских властей домой вернулись 180 женщин, более 500 детей и 37 мужчин. Кроме того, еще 34 ребенка, оставшихся без родителей, воссоединились со своими бабушками и дедушками.

«Результаты наших реабилитационных программ очень высоки. Репатриированные женщины и дети не представляют опасности для общества и государства. Все дети-сироты были взяты под опеку бабушками и дедушками. Сейчас они учатся в школе», - говорит психолог Гульназ Раздыкова.

Аналогичные усилия предпринимаются и в других странах Центральной Азии. Например, власти Узбекистана эвакуировали из зон конфликтов более 500 граждан, власти Кыргызстана - 511, а Таджикистан - вернул домой 381 человека.

При этом заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков отметил, что количество содержащихся в лагерях на северо-востоке Сирии и Ирака по-прежнему достаточно велико.

«По нашим оценкам, на сегодняшний день это примерно 55-60 тыс. человек. Предстоит еще много работы, чтобы разгрузить эти лагеря и вернуть тех, кто заслуживает нормальной жизни», — отметил Воронков.