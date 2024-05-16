Первая леди Турции Эмине Эрдоган встретилась в столице Нигерии Абудже с Фатимой Маада Био, женой президента Сьерра-Леоне. Встреча прошла в рамках Программы по повышению осведомленности о борьбе с раком в странах Африки - членах Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Фатима Маада Био рассказала, что они построили больницу в Нигерии, вдохновившись Эмине Эрдоган, и назвали отделение женских болезней ее именем. «Эмине Эрдоган является единственной первой леди, которая вдохновляет всех лидеров африканских стран», — подчеркнула она.

Эмине Эрдоган в своей публикации в социальных сетях отметила: «Мы провели плодотворную встречу <...> и обменялись мнениями о наших общих целях и усилиях. Мы едины в том, что сотрудничество в борьбе с раком имеет решающее значение».

Фатима Маада Био добавила, что первые леди стран «поддерживают африканские страны в том, чтобы они стояли на собственных ногах». Также обе стороны согласились с необходимостью «движения к более здоровым и устойчивым обществам».