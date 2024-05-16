Министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии прибыли в Тбилиси, призывая правительство страны отказаться от законопроекта об «иностранном финансировании».

Инициатива вызвала самые масштабные с 1991 года протесты в Грузии и встретила противодействие со стороны президента Саломе Зурабишвили. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис открыто предупредил грузинское руководство: закон подорвет шансы страны на вступление в ЕС.

Еврокомиссия позже также заявила, что закон станет препятствием для вступления Грузии в ЕС. Парламент Грузии принял законопроект в третьем и окончательном чтении 14 мая. Теперь он будет направлен президенту, которая уже заявила, что наложит на него вето. Однако правящая партия имеет большинство в парламенте и может преодолеть запрет от президента.

«Мы призываем правительство Грузии отозвать этот законопроект и подтвердить свою приверженность европейской интеграции», — призвал глава литовского МИД. Страна Балтии подчеркнули, что остаются решительными сторонниками стремления Грузии вступить в ЕС и НАТО, однако законопроект вызывает беспокойство, поскольку ставит прозападное будущее страны под угрозу.

Согласно закону, СМИ или группы гражданского общества в Грузии, получающие более 20% своего финансирования из-за рубежа, должны будут зарегистрироваться как «организации, служащие интересам иностранной державы».

Помощник госсекретаря США Джим О'Брайен 13 мая заявил, что голосование может стать потенциальным поворотным моментом в отношениях Вашингтона и Тбилиси. Он предупредил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, что Тбилиси потеряет сотни миллионов долларов в виде военной и экономической помощи от США, если станет «противником, а не партнером».

15 мая главы МИД стран Балтии и Исландии встретились с президентом Зурабишвили. Политик заявила, что Грузия «возвращается в прошлое» из-за нового «закона об иноагентах». Зурабишвили также подчеркнула, что наложит вето на закон. Глава МИД Литвы отметил, что премьер-министр Грузии должен принять президентское вето и не инициировать голосование о преодолении запрета.

«Еще не слишком поздно. Мы слышали от госпожи президента, что она планирует наложить вето, и это даст вам выход, возможность для правительства полностью отозвать эту неудачную законодательную инициативу», — уточнил министр.

«Не должно быть никаких иллюзий, что возможные поправки к этому закону могут сделать его «демократическим» или «доказательством ЕС». Этот закон несовместим с европейским выбором. Вы не можете исправить то, что в корне неверно», — подчеркнул глава литовского МИД.

После пресс-конференции с президентом главы МИД Балтии и Исландии присоединились к маршу демонстрантов у здания парламента Грузии.