Мирная конференция для урегулирования российско-украинского конфликта пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня. На данный момент о своем участии в мероприятии объявили 50 делегаций, в основном из стран НАТО и ЕС.

Среди подтвержденных гостей — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Евросовета Шарль Мишель, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Италии Джорджия Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо и президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы интенсивно готовимся на дипломатическом уровне, чтобы убедить тех, кто еще не сделал заявлений [принять приглашения]», — заявил Николя Бидо, глава отдела коммуникаций МИД Швейцарии.

Министерство уточнило, что удовлетворено ответами, но ожидает большего.

«Крупные европейские страны присутствуют, но мы также хотели бы, насколько это возможно, видеть страны Юга, потому что мы хотим открытого обсуждения всех возможностей и размышлений о мире в Украине. Поэтому нам нужны не только цифры, но и представительство Севера и Юга», — уточнил Бидо.

При этом он подчеркнул: российской делегации не будет на встрече. Берн намеренно не приглашал представителей России, «потому что она продолжает говорить, что ей это не интересно», пояснил представитель швейцарского МИДа.

Однако на июньской встрече Швейцария планирует найти способ вовлечь Москву в переговоры по украинской мирной формуле.

«Мы находимся на этапе подготовки, мы не будем заключать мир как таковой в Бюргенштоке [где пройдет июньская конференция], но нам бы очень хотелось запустить процесс, в котором участвует Россия. Вот почему мы поддерживаем с ней контакт», — уточнил представитель МИД.

Пока не было официального подтверждения присутствия президента США Джо Байдена. Однако это вполне вероятно, учитывая, что встреча лидеров G7 в Италии пройдет с 13 по 15 июня и завершится всего за несколько часов до конференции в Швейцарии.