В рамках операции «Боздоган-39» в 22 провинциях Турции, включая Анкару, Стамбул и Измир, прошли масштабные антитеррористические мероприятия против сепаратистской террористической организации. Об этом в соцсетях заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр сообщил, что задержанные содействовали проникновению членов террористических группировок в Турцию, участвовали в ее молодежном и политическом объединениях, переправляли своих людей в сельские районы для пополнения рядов организации, участвовали в несанкционированных акциях, распространяли пропаганду, а также сами ранее состояли в рядах организации. Многие разыскивались по приговорам о тюремных сроках за связь с террористами.

«В ходе операций были задержаны 239 подозреваемых, находившихся в розыске по вынесенным обвинительным приговорам с тюремными сроками», — заявил Ерликая.

Кроме того, во время рейдов у некоторых задержанных также были изъяты оружие и боеприпасы.