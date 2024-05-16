Турция является крупнейшим инвестором в Татарстане с объемом вложений в 2,5 млрд долларов. Об этом сообщил посол Турции в Москве Танжу Бильгич на полях форума «Россия-Исламский мир: КазаньФорум 2024». Он отметил, что форум объединяет Россию и исламский мир, привлекая все больше участников и мероприятий.

«В этом году в Казани много участников из исламского мира. Есть много участников высокого уровня. В этом году в разных сферах организуются различные мероприятия и спортивные мероприятия. Есть также участники из нашей страны. Наш заместитель министра по делам семьи и социального обеспечения тоже здесь. Мы также представляем здесь Турцию со многими различными компаниями», — рассказал посол.

Бильгич обратил внимание на значимость проведения форума в Казани, добавив, что Татарстан является преимущественно мусульманской республикой. По его словам, Татарстан является одной из самых экономически развитых республик России, где развита нефтяная, автомобильная и авиационная промышленность. Он подчеркнул, что Татарстан является одними из ворот России в мир.

«Предпринимаются попытки привлечь в Казань множество инвесторов. Россия пытается улучшить свои отношения с исламскими странами через Татарстан. Турция имеет здесь много инвестиций. Турция крупнейший инвестор в Татарстане, у нас инвестиции примерно 2,5 млрд долларов. Треть инвестиций Турции в Россию приходится на Татарстан и Казанскую область», — заявил Бильгич.

Посол отметил, что в России проживает много мусульман и спрос на халяльную продукцию растет с каждым днем. Он также добавил, что в Турции работает множество компаний в этой сфере. «Для турецких компаний очень важно участие в этом халяльном рынке и ярмарках, в которых принимают участие компании, производящие халяльную продукцию. Многие наши компании находятся здесь и пытаются вести бизнес с Россией через Казань и Татарстан. Мы поддерживаем их, насколько можем», — подчеркнул он.