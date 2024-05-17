На этой неделе около 550 студентов, преподавателей и религиозных лидеров собрались возле кампуса Колумбийского университета в Манхэттене для участия в альтернативной церемонии вручения дипломов. Мероприятие, организованное сотрудниками и преподавателями университета, поддержало пропалестинское движение и объединило представителей разных конфессий.

Двухчасовая церемония под названием «Народная церемония вручения дипломов» состоялась на фоне официальных мероприятий, которые университет был вынужден перенести на свой спортивный комплекс.

«Многие чувствуют себя отчужденными от колледжа и университета, и они хотели найти место, где могли бы отметить свои достижения и выразить свои политические взгляды», — сказала профессор истории Барнард-колледжа Нара Миланич.

Студенты были разочарованы отменой основной церемонии вручения дипломов и переносом большинства мероприятий. В последние недели перед выпускным администрация дважды вызывала полицию для разгона протестующих.

В апреле президент Колумбийского университета Немат Шафик обратилась к Департаменту полиции Нью-Йорка с просьбой обеспечить присутствие полиции на кампусе до 17 мая «для поддержания порядка и предотвращения повторного создания лагерей».

Администрация выразила «глубокое разочарование» из-за необходимости изменить планы на выпускной, отметив, что проблемы с безопасностью были «непреодолимыми».

Во время альтернативной церемонии в четверг, проходившей в кафедральном соборе Святого Иоанна Богослова, студенты из разных колледжей Нью-Йорка надели голубые мантии и шапки Колумбийского университета. Выступающие, включая палестино-американского поэта Фади Джуда, читали стихотворение «Посвящение», написанное в первые месяцы войны в Газе.

В конце церемонии было показано видеопослание палестинской журналистки Хинд Хоудари из Газы, которая поблагодарила протестующих за поддержку.

«Мы никогда не думали, что кто-то может дать нам надежду так, как это сделали вы. Надеюсь, скоро я увижу вас, когда все это закончится» — сказала она.