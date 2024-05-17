Незаконные израильские поселенцы вновь атаковали палестинский грузовик, предполагая, что он перевозил гуманитарную помощь для Газы. Жители поселений избили палестинского водителя фуры на оккупированном Западном берегу.

Видеоматериалы с места событий показывают, что радикальные поселенцы остановили оба грузовика 15 мая возле поселения Гиват Асаф, разграбили фуры, спустили шины и подожгли их на дороге. Нападавшие грузовики использовались в коммерческих целях, а не для доставки помощи, и они не направлялись в сектор Газа, уточнили позже палестинские власти.

Полиция Израиля прибыла на место происшествия через некоторое время после нападения и не арестовала ни одного подозреваемого, причастного к инциденту. Водителя доставили в больницу.

На одном из видео видно, как раненый водитель грузовика катается по земле, а солдаты, в том числе израильский офицер, проходят мимо него. Слышно, как один из правых активистов говорит: «Вот что бывает с теми, кто привозит еду ХАМАС».

На другом опубликованном видео, снятом через некоторое время после нападения, видно, как подростки танцуют на одном из грузовиков, пока рядом лежит истекающий кровью водитель фуры.

Как пишет газета Haaretz, правые активисты также прибыли 15 мая на перекресток Таркумия на оккупированном Западном берегу и потребовали, чтобы водители всех грузовиков предъявляли им свои транспортные документы, чтобы убедиться, что они не направляются в сектор Газа.

В группах в социальных сетях они призывали протестующих блокировать перекрестки на Западном берегу и в Израиле, где, по их мнению, проезжали грузовики с помощью для Газы, а в вечерние часы также звучали призывы перекрыть шоссе 60.

Газета New York Times (NYT) пишет, что еврейские поселенцы стали неподконтрольны израильским властям, которые долгие годы просто закрывали глаза на все их бесчинства в отношении палестинцев. Теперь радикальных поселенцев также никто не сдерживает, что несет большую угрозу не только палестинцам, но и самому Израилю, пишет издание. Полиции и военным уже не сдержать рост ультраправого насилия среди израильтян, потому в скором времени поселенцы будут нападать не только на палестинцев, но и на израильтян, не разделяющих их радикальную идеологию.